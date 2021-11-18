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Песков назвал кибербезопасность одной из тем беседы Патрушева и Салливана

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 13:13
Политика
Песков назвал кибербезопасность одной из тем беседы Патрушева и Салливана
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 ноября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе переговоров затронули вопрос кибербезопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, диалог следовал направлению, достигнутому на саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Лидеры обсуждали взаимоотношения двух стран в Женеве. Песков прокомментировал телефонный разговор Патрушева и Салливана в беседе с журналистами.

«Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность», — пояснил Песков.

Секретарь Совбеза и помощник президента США провели переговоры 17 ноября. В пресс-службе аппарата российского ведомства подчеркнули, что диалог шел в конструктивном ключе.

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