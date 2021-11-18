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Юрист из США прибыла в Каракас для сопровождения выборов в Венесуэле

Весь мир
Юрист из США прибыла в Каракас для сопровождения выборов в Венесуэле
twitter.com/cneesvzla  /  Официальный аккаунт Национального избирательного совета

Каракас, 18 ноября. Президент Национальной гильдии юристов США (NLG) Сюзанна Самера Адели прибыла в Венесуэлу для участия в наблюдении за предстоящими выборами.

Она была принята официальными лицами Министерства иностранных дел в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара.

Национальная гильдия юристов, основанная в 1937 году, является старейшей и крупнейшей прогрессивной ассоциацией адвокатов в Соединенных Штатах. Миссия NLG состоит в том, чтобы «использовать закон для людей, объединяя юристов, студентов юридических факультетов, чтобы функционировать в качестве эффективной силы на службе людям, ценя права человека и права экосистем выше имущественных интересов».

Помимо членства в NLG, Самера Адели с 2014 года является членом Международной ассоциации юристов-демократов, основателем Сети солидарности трудящихся Ближнего Востока и Северной Африки и сопредседателем Альянса работников пищевой промышленности.

Национальный избирательный совет Венесуэлы также подтвердил визит различных общественных и политических организаций в рамках Международного плана надзора за выборами, которые состоятся в воскресенье, 21 ноября, когда более 20 миллионов венесуэльцев будут избирать 23 губернатора, 335 мэров, 253 законодателей штатов и 2471 члена совета. На данный момент подтвержден визит почти 150 гостей из стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Африки и Европы.

На предстоящих выборах впервые за многие годы примут участие представители ведущих оппозиционных сил страны. Это стало возможным в результате переговоров, которые прошли между правительством Николаса Мадуро и оппозицией при посредничестве Норвегии.

На прошлой неделе представители CNE заявили об успешной проверке технической готовности к проведению голосования.

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