Юрист из США прибыла в Каракас для сопровождения выборов в Венесуэле

Каракас, 18 ноября. Президент Национальной гильдии юристов США (NLG) Сюзанна Самера Адели прибыла в Венесуэлу для участия в наблюдении за предстоящими выборами.

Она была принята официальными лицами Министерства иностранных дел в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара.

Национальная гильдия юристов, основанная в 1937 году, является старейшей и крупнейшей прогрессивной ассоциацией адвокатов в Соединенных Штатах. Миссия NLG состоит в том, чтобы «использовать закон для людей, объединяя юристов, студентов юридических факультетов, чтобы функционировать в качестве эффективной силы на службе людям, ценя права человека и права экосистем выше имущественных интересов».

Помимо членства в NLG, Самера Адели с 2014 года является членом Международной ассоциации юристов-демократов, основателем Сети солидарности трудящихся Ближнего Востока и Северной Африки и сопредседателем Альянса работников пищевой промышленности.

Национальный избирательный совет Венесуэлы также подтвердил визит различных общественных и политических организаций в рамках Международного плана надзора за выборами, которые состоятся в воскресенье, 21 ноября, когда более 20 миллионов венесуэльцев будут избирать 23 губернатора, 335 мэров, 253 законодателей штатов и 2471 члена совета. На данный момент подтвержден визит почти 150 гостей из стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Африки и Европы.

#Venezuela | A group of electoral officials from Belize arrived this Tuesday in Venezuela, invited by the National Electoral Council (CNE), to accompany the regional and municipal elections, to be held next Sunday, official sources informed.https://t.co/3leNKMULyc