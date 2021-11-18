Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания ракеты «Циркон» в Белом море

Москва, 18 ноября. Российские военные выполнили очередной испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, испытания состоялись в акватории Белого моря. Запуск осуществлялся с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» ВМФ РФ. Испытания завершились успешно. В ходе тестирования боеприпас поразил цель прямым попаданием.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для продолжения испытаний вооружения морского базирования. Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подписании долгосрочного контракта на поставку ракет «Циркон» в Вооруженные силы РФ. Он подчеркнул, что в ходе тестироования была доказана эффективность новейшего гиперзвукового оружия.