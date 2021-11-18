Песков назвал причиной эвакуации россиян из Афганистана беспокойную обстановку в стране

Москва, 18 ноября. Эвакуация из Афганистана граждан России и других стран по поручению российского лидера Владимира Путина проводится из-за крайне беспокойной обстановки на территории республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на территории Афганистана находятся не только российские граждане, но и граждане некоторых стран ОДКБ. По его словам, их эвакуация была необходима в связи со сложившейся в стране обстановкой.

«Это эвакуация тех граждан, которые там проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно», — объяснил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что 18 ноября из Москвы в Кабул вылетели три российских военно-транспортных самолета. Они доставили в Афганистан гуманитарный груз, а также вывезли из страны свыше 380 граждан РФ.