Миронов призвал лишить неприкосновенности всех депутатов на фоне скандала с Рашкиным

Москва, 18 ноября. Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает снять со всех депутатов Государственной думы неприкосновенность, рассказал лидер политического объединения Сергей Миронов. Инициативу выдвинули после инцидента с парламентарием от партии КПРФ Валерием Рашкиным.

Коммуниста в конце октября задержали правоохранители. В багажнике у политика нашли расчлененное тело лося. Сначала Рашкин отвергал причастность к смерти животного, однако позднее записал видеообращение, где признался в убийстве. Миронов призвал лишить всех депутатов иммунитета на фоне скандала.

«В программе партии есть пункт, который говорит о снятии неприкосновенности как института со всех депутатов всех органов законодательной власти — федеральных и региональных... Это вообще не нужно», — пояснил лидер СРЗП.

Ранее Рашкин рассказал, что перепутал лося с кабаном. Специалист по охоте из Камчатского края Владимир Шаблий усомнился в словах парламентария и отметил, что ситуация невозможна из-за разного роста животных.