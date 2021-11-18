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Песков назвал истеричной публикацию The Telegraph о «ведущей гибридную войну» России

Политика
Песков назвал истеричной публикацию The Telegraph о «ведущей гибридную войну» России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал антироссийскую статью британского издания The Telegraph.

Ранее в The Telegraph вышел материал, что Россия якобы ведет гибридную войну против Запада. В Кремле с таким мнением не согласились. Как отметил Песков, Москва не ведет никаких гибридных войн, а Европе стоит перестать считать РФ виновницей всех бед.

«Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу», — пояснил он представителям СМИ.

В Британии много истеричных публикаций, к ним так и надо относиться, заключил Песков.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что за бессмысленными и агрессивными заявлениями в адрес России подчас скрывается банальное желание заработать. По его словам, причиной русофобии в странах ЕС стали «большие деньги».

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россия евросоюз песков
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