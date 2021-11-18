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Анекдот Норкина о покупке Bentley в кредит довел аудиторию до истерического хохота

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 12:58
Политика
Анекдот Норкина о покупке Bentley в кредит довел аудиторию до истерического хохота
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 18 ноября. Анекдот ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина о склонности некоторых граждан к жизни не по средствам заставил публику плакать от смеха.

В ходе передачи ведущий и гости обсуждали закредитованность граждан России и склонность некоторых из них к жизни не по средствам. По мнению специалистов, ответственность за нынешнюю экономическую обстановку несут не только физические, но и юридические лица — кредитные организации. Они всеми силами пытаются привлечь новых клиентов, действуя иногда не совсем добросовестно.

В завершении эфира Норкин блеснул анекдотом о простом работяге, пытающемся купить автомобиль класса «люкс», доведя зрителей программы до истерического хохота. В элитный автосалон заходит простой невзрачный мужчина и, подойдя к консультанту, достает из кармана бумажку, начал рассказывать телеведущий.

Развернув ее, он спрашивает: «Ну, сколько у вас стоит Bentley GT Coupe?». Продавец ему отвечает: «250 тысяч евро». Мужчина удивляется дороговизне, однако задает следующий вопрос, сколько будет стоить машина в кредит на год. Консультант дает ему ответ, что 25 тысяч в месяц, но потенциальный покупатель не сдается и хочет узнать стоимость Bentley в кредит на два года, а затем на три. На что продавец не выдерживает и спрашивает у желающего «шикануть» мужичка: «Послушайте, уважаемый, может быть, есть смысл взять машину подешевле?».

«Смысл-то, может быть, и есть, но плита-то с крана у меня упала именно на такую машину», — закончил анекдот Норкин.

Шутка о неизбежности кредитов даже для людей, не стремящихся к красивой жизни, заставила зрителей разорваться от смеха.

Ранее юрист Ирина Сивакова напомнила россиянам о возможности получить компенсацию по ипотеке или кредиту.

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