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Блогер BadComedian раскрыл ФАН детали своего следующего кинообзора

Общество
Блогер BadComedian раскрыл ФАН детали своего следующего кинообзора
Prt Scr youtube.com  /  BadComedian

Популярный российский кинообозреватель Евгений Баженов, более известный как BadComedian, хочет порадовать поклонников обзором нового фильма к Новому году. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам блогер.

Автор многочисленных видеороликов с разбором отечественных и зарубежных кинолент, вызывающих неоднозначные чувства у публики, рассказал Федеральному агентству новостей о том, что источником вдохновения для его следующего ролика стал приближающийся всенародно любимый праздник.

«Надеюсь, что я все успею, потому что предстоит очень много работы. Там довольно сложно. Очень хочется успеть. Подарить новогоднее настроение и себе — при работе, и зрителю», — сообщил Евгений Баженов.

Блогер BadComedian раскрыл ФАН детали своего следующего обзора
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ролики кинообозревателя неизменно собирают миллионные просмотры на его канале YouTube. Некоторым, особенно самим авторам анализируемых кинолент, нередко не нравится критика фильмов. Однако не ослабевающий интерес широкой аудитории указывает на то, что большинству интернет-пользователей по душе его колкие замечания и искрометный юмор.

Ранее Евгений Баженов в беседе с ФАН оценил актера Дуэйна Джонсона в качестве нового Джеймса Бонда. По мнению блогера, после решения сделать агента 007 чернокожей женщиной, зрителя уже ничего не удивит.

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новый год badcomedian баженов
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