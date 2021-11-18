В Литве официально открылось представительство Тайваня

Вильнюс, 18 ноября. Тайваньское представительство в Литве официально начинает работу в столице государства с 18 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в Тайване, отвечающего за внешние связи.

В сообщении также сказано, что Литва и Тайвань имеют огромный потенциал для сотрудничества в различных сферах, таких как полупроводники, лазер, финтех и многие другие. Ожидается, что открытие тайваньского представительства в Вильнюсе отметит новый и многообещающий курс двусторонних отношений стран.

«Совсем недавно, в конце октября, в Вильнюсе с успешным визитом побывала тайваньская делегация, содействующая развитию экономических, торговых и инвестиционных связей с Литвой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что китайский посол был отозван из Литвы, сообщал МИД КНР. Решение принято на фоне того, что Вильнюс предоставил Тайваню право на открытие своего «представительства» в стране.