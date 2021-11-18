Финансист Лашко назвал подводные камни использования материнского капитала

Материнский капитал стал для россиян хорошим подспорьем. Чаще всего его используют для улучшения жилищных условий. Однако здесь есть некоторые нюансы, незнание которых может привести к нежелательным последствиям — вплоть до уголовной ответственности. Как обойти подводные камни и скрытые риски при использовании маткапитала, в беседе с ФАН рассказал руководитель ГК «Содействие», финансист Алексей Лашко.

С 1 января 2020 года материнский капитал могут получить семьи, в которых родился первый ребенок. В 2021 году его размер составляет 483,882 тысячи рублей.

За второго ребенка, кто воспользовался государственной поддержкой после рождения первого, предусмотрена доплата в размере 155,5 тысячи рублей. Если же ранее право на помощь от государства у семьи не возникало, то родители обязаны получить 639 431 рубля 83 копейки.

По словам эксперта, наиболее привлекательным способом распоряжения материнским капиталом для россиян по-прежнему остается покупка недвижимости. Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос для оформления ипотеки или с его помощью можно погасить уже имеющийся целевой кредит. Однако следует помнить, что воспользоваться сертификатом можно только в Российской Федерации, то есть объект недвижимости должен находиться на территории нашей страны, а не где-нибудь в соседних государствах.

Из личного архива Алексея Лашко /

Важные нюансы и скрытые риски

Владельцу сертификата на использование материнского капитала нужно знать несколько моментов. Один из них — квартира, купленная за маткапитал, по документам должна быть оформлена в общую долевую собственность. Как пояснил Лашко, это делается для того, чтобы каждый ребенок был наделен долей в объекте недвижимости. Причем точный размер этой доли законодательством не устанавливается. И несмотря на то, что родители могут распределить квадратные метры между членами семьи на свое усмотрение, здесь следует быть осторожным.

«Чтобы избежать в дальнейшем проблем, когда взрослые дети идут в суд против своих родителей, лучше придерживаться схемы расчета, которой пользуются в ПФР. То есть если размер семейного капитала 483 882 рубля на четырех членов семьи, то доля одного человека составит 120 970 рублей. Затем определяем, какая это часть в квартире, которая стоит, допустим, 2,5 млн рублей и, соответственно, делим долю (120 970 рублей) на общую стоимость жилья (2,5 млн рублей). Получаем коэффициент 0,05. Выходит, доля на одного человека, а именно ребенка, 5/100, или 1/20», — объяснил эксперт.

Родители, которые хотят воспользоваться материнским капиталом при использовании банковских услуг по ипотечному кредитованию, должны знать, что в этом случае детские доли выделяются уже после погашения задолженности перед банком. Для начала придется снять обременение с объекта недвижимости, а уж только затем наделить членов семьи долями в общей собственности. Причем это правило, отметил финансист, обычно прописано внутренним регламентом кредитной организации. Однако уже сейчас некоторые банки пересматривают эти условия и готовы выделить доли детям по ДКП на этапе его заключения.

«Есть еще один очень важный момент — продавая квартиру, купленную на средства материнского капитала, требуется обращение в органы опеки и попечительства за получением разрешения на совершение сделки. Без этого документа сделку не зарегистрируют. Органы опеки и попечительства контролируют, чтобы жилищные условия детей не ухудшались, поэтому в новой купленной квартире им должны быть выделены доли такого же размера или больше», — предупредил эксперт.

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Запрещенные законом действия

Обналичивание материнского капитала запрещено и влечет за собой наказание по уголовному кодексу. Узнав об афере, Пенсионный фонд признает сделку по купле-продаже недействительной. Мошенникам придется понести штрафные санкции и вернуть государственные средства.

«В случае, если квартира куплена в ипотеку с использованием маткапитала, детские доли выделяются в течение шести месяцев после закрытия кредита. Родители, которые это не сделают, могут быть привлечены к уголовной ответственности либо понести другое наказание по решению суда», — предостерег Лашко.

При этом каждый, кто покупает недвижимость, рискует. Собственники могут воспользоваться материнским капиталом и не выделить доли детям, утаив эту информацию. Покупателю следует внимательно изучать документы по квартире и запросить справку из ПФР о том, что материнский капитал на покупку жилья не использовался. Эту справку можно запросить через портал «Госуслуги».

Сложности с госструктурами

По словам Лашко, сложности могут возникнуть при продаже или обмене жилья, купленного с использованием средств маткапитала. Органы опеки и попечительства не всегда идут на уступки родителям и выдают разрешение на продажу жилья. Часто проблемы возникают из-за разницы в стоимости и площади продаваемой и покупаемой квартиры. Не проще и тем семьям, которые меняют место жительства, переезжая в другой регион.

«Понятно и логично, что цены в Москве за квадратный метр выше, чем в Подмосковье. И в этом случае, чтобы не ухудшать условия жизни ребенка, придется сделать правильный расчет в соотношении площади и цены. Если же, казалось бы, все хорошо, но органы опеки и попечительства все равно не дают разрешение на сделку, нужно обращаться в суд. К сожалению, при таком раскладе не все покупатели готовы ждать разрешения проблем чужой семьи», — сказал финансист.

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Еще одной особенностью материнского капитала является то, что ПФР не выдает деньги на руки. Их можно направить только по безналу на определенные цели, указанные в ФЗ №256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Причем если появилась необходимость использовать сертификат до достижения ребенком трехлетнего возраста, то сделка с недвижимостью возможна лишь с участием банка или кредитного потребительского кооператива. Эти организации будут самостоятельно взаимодействовать с Пенсионным фондом. Когда ребенку уже три года, средства из ПФР могут быть перечислены продавцу квартиры напрямую.

Какие организации работают с материнским капиталом

Чтобы улучшить свои жилищные условия с помощью маткапитала, граждане могут обратиться в банк и воспользоваться их программами кредитования. Как рассказал финансист, с апреля 2020 у семей отпала необходимость наносить визит лично в ПФР. Банки принимают заявление на выдачу целевого кредита, который погашается сертификатом, самостоятельно взаимодействуя с Пенсионным фондом.

«Для быстрой и корректной работы российские банки контактируют с ПФР в электронном формате, предварительно заключив договор на оказание услуг. При покупке жилья или его строительстве в использовании сертификата помогут банки, единый институт развития в жилищной сфере, определенный по ФЗ №225 от 13.07.2015 и кредитные кооперативы. Правда, с последними есть нюанс – это должны быть потребительские или хозяйственные кредитные кооперативы, работающие более трех лет с момента государственной регистрации», — пояснил Лашко.

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Как правило, средства материнского капитала перечисляются по безналу. И использовать его можно сразу на погашение нескольких целевых займов, так как подобное законом не воспрещается, добавил он.

К слову, вскоре материнским капиталом смогут воспользоваться и отцы. Профильная комиссия Правительства РФ одобрила законопроект, позволяющий мужчинам, состоящим в браке и вместе с супругой воспитывающим детей от суррогатной матери, претендовать на получение материнского капитала.