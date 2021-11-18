Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию

Минск, 18 ноября. Граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не смогут улететь из Узбекистана на рейсах «Белавиа». Об этом сообщила сама авиакомпания.

Белорусский государственный перевозчик прокомментировал изменения в работе. По данным сайта компании, такой шаг совершался в соответствии с решением компетентных органов Узбекистана.

«Граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск», — отмечается в сообщении.

Вышеперечисленные ограничения не относятся к пассажирам с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель ранее договорились предпринять конкретные шаги для решения миграционного кризиса. Стороны обсудили эту проблему в ходе телефонных переговоров.