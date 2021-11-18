Алтайские ученые запатентовали технологию управления яркостью уличного освещения

Барнаул, 18 ноября. В Алтайском крае ученые получили патент на изобретение устройства по управлению световым потоком уличного фонаря. Говоря проще, скоро уличные светильники в регионе научатся изменять яркость своего света.

Эта разработка позволит снизить расход электроэнергии в ночное время, передает «Алтайская правда». В поздние часы на улицах пусто и необходимость в освещении возникает только в редких случаях.

Запатентованная система управления содержит модуль беспроводной связи, может принимать и трансформировать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.

С помощью изобретения фонарь на улице будет включаться вечером на 100% мощности, затем в полночь произойдет автоматическое снижение интенсивности светового потока до 50%. А в шесть утра фонарь автоматически вернется к 100% — до момента утреннего отключения.

Ранее ФАН рассказывал об изобретении Виктора Горохова из Иркутска. Он сконструировал аэромобиль, способный передвигаться и по земле, и по снегу.