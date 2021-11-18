Хазин объяснил, почему США согласны даже на захват Киева после обострения в Донбассе

Вашингтон, 18 ноября. Дальнейшая судьба Украины оказалась в прямой зависимости от политического конфликта, развернувшегося вокруг Тайваня.

Внушительную аналитическую раскладку, касающуюся готовящегося в данный момент большого геополитического передела, в беседе с политологом Дмитрием Куликовым представил публицист и экономист Михаил Хазин, подчеркнув, что США готовы пожертвовать «украинской пешкой» лишь бы сорвать новый аналог Ялтинской конференции.

Эксперт обратил внимание на то, что Китай в данный момент переживает серьезный экономический кризис. В еще более сложной и опасной ситуации оказались США. Пекин пытается перекрыть внутренний кризис геополитическими победами и «восстановлением исторической справедливости» в отношении Тайваня. Вашингтон в свою очередь планирует вернуть на родину перемещенную ранее в КНР микроэлектронную промышленность. На эти цели из бюджета выделят 50 миллиардов долларов. Однако, если Китай, к примеру, завтра захватит Тайвань, США придется вводить эмбарго, что спровоцирует резкий обвал рынка задолго до возрождения своей промышленности.

Байден поехал в Пекин договариваться и мог предложить равноценный обмен, который позволит США объяснить миру отказ от резких санкций против КНР. Хазин подчеркнул, что говорит лишь о гипотезе, но вполне вероятно, что за Тайвань и отказ от эмбарго Байден попросил ухода Пакистана из зоны влияния Пекина.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что в мире и в тех же США есть силы, которых пугают грядущие перемены. Скорее всего, это те самые глобалисты, теория гегемонии которых доживает последние дни. Они отчаянно пытаются сорвать серию договоров, которые закрепят будущие геополитические изменения и обостряют обстановку «по периметру». Именно с этим связана недавняя эскалация в Карабахе и на юго-востоке Украины. В последнем случае расчет идет на масштабное вовлечение России с последующим изменением карты Европы, что, конечно же сорвет планы других двух крупных игроков. При этом американцы готовы пожертвовать Украиной. Никакой большой войны не будет, даже если ВС ЛДНР при поддержке России захватят Киев. Это геополитический сдвиг просто используют во внутренних разборках в США для давления на Байдена в схеме с Китаем.

«Кое-кто сильно боится грядущих перемен и отчаянно пытается сорвать новую «Ялтинскую конференцию». С этим связано и недавнее обострение в Донбассе. Противникам грядущего передела нужно выманить Россию, чтобы выставить ее агрессором и сбить закулисные переговоры. При этом, никто не собирается защищать Украину. Плевать на Украину, даже если будет захвачен Киев и соответственно вся страна. Американцы (часть элиты, копающая под Байдена) согласны и на это. Главное, чтобы сдвигом в Европе сорвать такие же изменения мирового порядка в Азии», — представил свою гипотезу Хазин.

Ранее политолог Дмитрий Куликов объяснил, какой беспрецедентный шаг России в корне изменил правила игры в Донбассе.