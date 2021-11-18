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Политолог Носович заявил о политическом расколе в Латвии из-за Тихановской

Политика
Политолог Носович заявил о политическом расколе в Латвии из-за Тихановской
facebook.com  /  Светлана Тихановская

Калиниград, 18 ноября. Политолог Александр Носович заявил о провале проекта «Светлана Тихановская» в Латвии.

Ранее литовский депутат, лидер партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что «проект Тихановская» обходится стране слишком дорого. По его словам, на обеспечение жизни экс-кандидата в президенты Белоруссии уходит слишком много денег, но взамен ничего не происходит. Жемайтайтиса разгневало, что год содержания Тихановской обошелся стране в 400 тысяч евро.

Как считает политолог Носович, из-за Тихановской в Литве грядет политический раскол. Именно этим для Литвы обернется демарш депутата Жемайтайтиса, убежден он. Республика сделала ставку на Тихановскую, но спустя год от нее так и нет отдачи, добавил эксперт.

«Поскольку в Литве дело идет к внутриполитическому конфликту — там расколота политическая элита, — Тихановская станет одним из аргументов против власти в этом конфликте», — цитирует Носовича «ПолитЭксперт».

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Дипломат напомнила, что беженцы идут именно в страны Евросоюза, поскольку ищут помощи. Примером им стала Тихановская, уверена дипломат.

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белоруссия носович Тихановская
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