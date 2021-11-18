Заслуженный летчик РФ Попов: создание истребителя F-35 сыграло злую шутку с США

Москва, 18 ноября. США допустили целый ряд ошибок при создании истребителя пятого поколения F-35, который сегодня можно смело назвать одним из главных провалов в истории авиастроения страны, заявил заслуженный военный летчик РФ, заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Эксперт прокомментировал недавний инцидент в Британии, где палубный F-35 Lightning II потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth. По словам Попова, нужно понимать, что американцы потратили миллиарды долларов на создание заведомо провального истребителя. Он отметил, что с США злую шутку сыграл форсированный подход к серийному выпуску этих боевых машин, передает «ПолитЭксперт».

«В США действительно поняли свой недостаток, что они поторопились, собрали большую серию. F-35 уже ограничили в выпуске. У них (американцев. — Прим. ред.) есть несколько сотен этих машин, но только 25-30% находятся в боеготовности», — рассказал он.

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Попов объяснил, что США поплатились за свое стремление возобновить гонку вооружений. По его словам, новые самолеты оказались полны недоработок. При этом он отметил, что большая часть частично неисправных истребителей была передана Британии и другим западным странам.

Ранее сообщалось, что американских военных заставила понервничать новость о начале массового выпуска российских истребителей пятого поколения Су-57. Известно, что Турция может отказаться от F-35 в пользу новых российских боевых машин, передает «Царьград».