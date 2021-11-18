Актриса Пелин Карахан в шапочке-бини и свитере пошла на прогулку и пикник

Анкара, 18 ноября. Актриса Пелин Карахан, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век», вместе с супругом-бизнесменом Бедри Гюнтаем и сыновьями Али Демиром и Джаном Эюпом переехали в пригород, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса пустила корни в роскошном особняке с балконами, террасой, выходящей в сад, и бассейном. В коттедже Пелин есть даже художественная мастерская, где хозяйка пишет картины. Также артистка, сыгравшая дочь султана Сулеймана и Хюррем, любит проводить время на свежем воздухе. Ее героиня Михримах-султан тоже часто прогуливалась по дворцовому саду, но Пелин пошла дальше — она не прочь даже сходить в лес.

Так, минувший уикенд звезда турецкого сериала провела на природе, сполна насладившись кофе и грецкими орехами.

Для променада артистка выбрала шапочку-бини апельсинового оттенка, горчичный свитер с ромбовым принтом, потертые светло-голубые джинсы-бойфренды и ботинки «Челси», надев под них вязаные носки.