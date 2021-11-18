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Актриса Пелин Карахан в шапочке-бини и свитере пошла на прогулку и пикник
Шоу-бизнес
Актриса Пелин Карахан в шапочке-бини и свитере пошла на прогулку и пикник
instagram.com  /  @pelinkarahan

Анкара, 18 ноября. Актриса Пелин Карахан, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век», вместе с супругом-бизнесменом Бедри Гюнтаем и сыновьями Али Демиром и Джаном Эюпом переехали в пригород, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса пустила корни в роскошном особняке с балконами, террасой, выходящей в сад, и бассейном. В коттедже Пелин есть даже художественная мастерская, где хозяйка пишет картины. Также артистка, сыгравшая дочь султана Сулеймана и Хюррем, любит проводить время на свежем воздухе. Ее героиня Михримах-султан тоже часто прогуливалась по дворцовому саду, но Пелин пошла дальше — она не прочь даже сходить в лес.

Так, минувший уикенд звезда турецкого сериала провела на природе, сполна насладившись кофе и грецкими орехами.

Для променада артистка выбрала шапочку-бини апельсинового оттенка, горчичный свитер с ромбовым принтом, потертые светло-голубые джинсы-бойфренды и ботинки «Челси», надев под них вязаные носки.

«А Михримах носила только платки с тиарой»;

«В такой простой одежде нашу султаншу и не узнать»;

«Как приятно видеть счастливую улыбку! Просто прелесть»;

«Сразу видно дочка Хюррем-султан»;

«Даже в такой одежде можно принять за султаншу»;

«Какой уютный образ, просто загляденье»;

«Одета с большим вкусом, никакой помпезности», — прокомментировали публикацию поклонники.

Ранее сообщалось, как Пелин Карахан восхитила фанатов пляжным фото.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Пелин Карахан в шапочке-бини и свитере пошла на прогулку и пикник
актриса прогулка великолепный век Михримах Пелин Карахан
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