Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:58
12:55
Общество
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
Все новости

Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 12:30
Общество
Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Знаменательное для верующих в астрологию людей событие произойдет 19 ноября. В этот день на небе можно будет заметить сразу два небесных явления.

Последнее в этом году осеннее полнолуние совпадет по времени с затмением, которое произойдет около девяти утра по Гринвичу или в полдень по московскому времени. Небесное явление смогут наблюдать жители Западной Европы, восточной части Азии, Северной и Южной Америки, а также Австралии.

Специалисты в области астрологии полагают, что полнолуние и затмение откроют некий портал, через который судьба закроет все старое и ненужное. Данный временной отрезок повлияет минимум на 18 лет жизни человека и подарит ему небывалые возможности. При этом все происходящие в период затмения события не случайны: ситуации происходят под влиянием прошлого.

Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря
nv.ua /

По совету экспертов, в течение последней трети ноября необходимо сохранять спокойствие и стараться направлять свою энергию на что-то созидательное. Также вероятны мистические ситуации, странные совпадения и возникновения удивительных перспектив.

Известный астролог Анастасия Приходько ранее составила гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака. По словам специалиста, всем стоит уделить внимание благотворительности и бескорыстной помощи другим людям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря
полнолуние затмение атролог
Комментировать