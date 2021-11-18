Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря

Москва, 18 ноября. Знаменательное для верующих в астрологию людей событие произойдет 19 ноября. В этот день на небе можно будет заметить сразу два небесных явления.

Последнее в этом году осеннее полнолуние совпадет по времени с затмением, которое произойдет около девяти утра по Гринвичу или в полдень по московскому времени. Небесное явление смогут наблюдать жители Западной Европы, восточной части Азии, Северной и Южной Америки, а также Австралии.

Специалисты в области астрологии полагают, что полнолуние и затмение откроют некий портал, через который судьба закроет все старое и ненужное. Данный временной отрезок повлияет минимум на 18 лет жизни человека и подарит ему небывалые возможности. При этом все происходящие в период затмения события не случайны: ситуации происходят под влиянием прошлого.

nv.ua /

По совету экспертов, в течение последней трети ноября необходимо сохранять спокойствие и стараться направлять свою энергию на что-то созидательное. Также вероятны мистические ситуации, странные совпадения и возникновения удивительных перспектив.

Известный астролог Анастасия Приходько ранее составила гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака. По словам специалиста, всем стоит уделить внимание благотворительности и бескорыстной помощи другим людям.