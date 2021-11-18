Бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан выдвинул кандидатуру на выборы президента

Триполи, 18 ноября. Бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан баллотировался на пост главы государства. Президентские выборы запланированы на 24 декабря.

Накануне политик подал необходимые для регистрации документы в столичном отделении управления Высшей избирательной комиссии. О выдвижении кандидатуры он объявил на своей странице в Facebook.

Али Зейдан сказал в заявлениях для прессы, что плебисцит является выходом для страны из нынешнего состояния. В случае прихода к власти экс-премьер готов к компромиссу и любым изменениям, ведущим к национальному примирению между всеми сторонами.

«Мы рады, что демократия в Ливии сегодня находится в таком порядке», — добавил политик.

Зейдан избран на пост премьер-министра североафриканского государства Всеобщим национальным конгрессом 14 октября 2012 года. Спустя месяц орган утвердил сформированный им кабмин, просуществовавший до марта 2014го, когда правительству вынесли вотум недоверия. За его роспуск проголосовали 124 депутата из 127.

В реестр претендентов на должность президента страны уже вошли восемь человек. Среди них сын бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам, фельдмаршал Халифа Хафтар и сложивший полномочия спикер Палаты представителей Агила Салех.

Избирком продолжит прием документов о выдвижении кандидатур на президентские выборы до 22 ноября включительно. По окончании проверки граждан, подавших заявления, ведомство обнародует итоговый список.