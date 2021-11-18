На Острове Рождества началась сезонная миграция красных крабов

Ежегодное явление привлекает туристов со всего света. В эти дни остров буквально покрыт «красным одеялом». Австралийцы бережно относятся к ракообразным и даже строят для них специальные мосты через дороги.

Раз в год в сезон дождей Остров рождества окрашивается в ярко-красный цвет. Это отважные крабы выходят из джунглей и отправляются в опасное путешествие в сторону океана. Многие из них успевают по дороге заскочить в магазин, аптеку или торговый центр. Не редко их можно встретить и в общественных туалетах.

Если в обычной жизни среднестатистический красный краб двигается очень мало, примерно десять минут в день, то в брачный период он способен пройти несколько километров. Это происходит благодаря выбросу специального гормона, который копится в его организме в течение года.

Первыми пляжа достигают, как правило, самцы. Они тут же принимаются отвоевывать территорию для своих будущих норок. В этих «домишках» они и поджидают самок, с которыми в последствии устраивают брачные игры. Далее довольные парочки идут в сторону океана, чтобы пополнить запасы влаги.

Нередко миграция ракообразных приводит к закрытию автодорог, с заботой о том, чтобы машины не раздавили десятиногих австралийцев. Службы города заботятся о своих маленьких жителях, помогая им двигаться с помощью специальных швабр. А через оживленные участки дорог даже строят специальные мосты для красных мигрантов.

Миграция красных крабов — это грандиозное событие на острове, которое любопытно наблюдать и детям, и взрослым!