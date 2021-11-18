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Блогер BadComedian оценил актера Дуэйна «Скалу» Джонсона в качестве нового Джеймса Бонда
Шоу-бизнес
Блогер BadComedian оценил актера Дуэйна «Скалу» Джонсона в качестве нового Джеймса Бонда
Prt Scr youtube.com  /  BadComedian

После решения сделать Джеймса Бонда чернокожей женщиной зрителя уже ничего не удивит. Таким мнением поделился в беседе с ФАН кинообозреватель Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Стало известно, что актер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил о своем желании исполнить роль легендарного агента британской разведки.

«Мне кажется, после последних решений студии нестандартная внешность «Скалы», которая явно не подходит Бонду, уже не столь удивительна. Основной намек дан: Бонд — чернокожая женщина. Уже все допустимо. Кого угодно можно делать Бондом. Уже не будет вау-эффекта», — сказал блогер.

Евгений Баженов также подчеркнул, что ничего не имеет против женских персонажей. Однако их появление в истории должно быть продумано с точки зрения драматургии, а не веяний феминизма.

«Вот, например, Сара Коннор, Эллен Рипли — замечательные женские персонажи, которые смотрелись естественно. Их создавали именно как персонажей, а не как повестку. В противном случае создается не фильм как продукт творчества, а повестка. Это очень сильно влияет на внутреннюю составляющую. В общем-то, это та же самая цензура в самом плохом смысле. Все подстраивается не под сценарий, а под персонажа», — пояснил собеседник ФАН.

Блогер BadComedian оценил актера Дуэйна Джонсона в качестве нового Бонда
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» /

В завершение он рассказал о том, кого лично ему рисует воображение при упоминании агента 007.

«Я «насмотрен» на старых фильмах. Для меня Бонд — нечто другое: образ человека в костюме, англичанина, не «Скала» по комплекции», — подытожил кинообозреватель.

Ранее Евгений Баженов в беседе с ФАН отреагировал на новость о втором сезоне «Игры в кальмара». По его мнению, продолжению вряд ли удастся заинтересовать так же сильно, как изначальная история.

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бонд badcomedian баженов
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