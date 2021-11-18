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Кехман рассказал о грядущем сокращении штата МХАТа

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 12:25
Общество
Кехман рассказал о грядущем сокращении штата МХАТа
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что у театра серьезные финансовые проблемы. Ожидается существенное сокращение штата.

Кехман обвинил предыдущее руководство театра в разорении. По его словам, у МХАТа нет денег на художественного руководителя. Более того, нет возможности выплатить коллективу зарплату за ноябрь и декабрь.

Директор прокомментировал сообщения прессы об увольнениях в театре. По его словам, до конца сезона театр покинет еще 40 человек, пишет телеканал «360».

«Я уволил пять человек — менеджеров, которые пришли с [экс-худруком МХАТа Эдуардом] Бояковым и получали огромные деньги. Но возвращаю выдающихся людей, которые работали с [президентом театра Татьяной] Дорониной, например, легендарного завлита Галину Ореханову», — указал Кехман в разговоре с «Российской газетой».

Владимир Кехман ранее снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», премьера которого состоялась летом этого года. В постановке играла Ольга Бузова.

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