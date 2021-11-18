Китайские астрологи назвали три знака зодиака, которые точно разбогатеют в конце ноября

Москва, 18 ноября. Конец ноября для кого-то может оказаться необычайно удачливым. Китайские астрологи предрекли неожиданное богатство трем знакам зодиака по восточному календарю.

Ряды счастливчиков пополнили люди, родившиеся в год Свиньи. Вместе с окончанием осени их ожидает множество приятных сюрпризов. Так, кому-то повезет сорвать джекпот на миллион, найти новый источник постоянного заработка или получить неожиданную прибыль.

Федеральное агентство новостей /

Те, кто родился под знаменем Дракона, славятся своими талантами и предприимчивостью. Множество пережитых взлетов и падений подарили представителям этого знака зодиака ценный опыт, важный для зарабатывания денег. Однако в конце ноября к ним в дверь постучится госпожа удача, которая их существенно озолотит и поможет реализовать грандиозные планы, вынашиваемые долгое время.

Не менее везучим знаком зодиака оказалась Лошадь. Рожденным под ее началом вскоре тоже улыбнется фортуна. В результате их стремления к карьере и богатству вознаградятся, особенно если прошедшие два года были не особо удачливыми, сообщает Sohu.

Следующий год для некоторых знаков зодиака может оказаться проблемным в разных сферах. Астрологи ранее рассказали, для кого 2022 год выдастся тяжелым.