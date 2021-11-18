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Совместный российско-ливийский комитет провел первое заседание в Триполи

Весь мир
Совместный российско-ливийский комитет провел первое заседание в Триполи
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 18 ноября. Состоялось первое заседание совместного российско-ливийского комитета под председательством министра нефти и газа переходного Правительства национального единства Мухаммада Ауна.

Согласно заявлению ведомства, встреча прошла 16 ноября в столице североафриканского государства. Участниками стали представители ливийской стороны.

Во время заседания присутствующие затронули вопросы, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества между Триполи и Москвой. Они рассмотрели перспективы взаимодействия в области железных дорог, электроэнергии, нефти и газа, высшего образования, здравоохранения.

Участники встречи согласились с важностью активизации договоренностей, заключенных ранее между двумя странами. Они также сформулировали ряд рекомендаций и предложений, которые обсудят в рамках постоянной координации членов комитета.

Ранее Мухаммад Аун объявил о разработке плана по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с РФ. Заседание, посвященное подготовке к приему российской стороны, состоялось в конце октября.

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ливия
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