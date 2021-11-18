Жительница Подмосковья Екатерина Вельмакина победила в конкурсе «Краса России»

Москва, 18 ноября. Конкурс «Краса России» завершился в Сочи. Победительницей стала Екатерина Вельмакина из Московской области.

Студентка смогла обойти более 40 конкурсанток и получить звание самой привлекательной девушки страны. Она в качестве приза получила не только статус, но и 2 миллиона рублей.

«Это нереальные ощущения. Я принимаю участие в Международном конкурсе красоты «Краса России», где 50 участниц будут бороться за главную корону», — делилась впечатлениями жительница Подмосковья на днях.

В этом конкурсе также раздали спецноминации. Звание первой вице-мисс «Красы России» получила Дина Шарипова из Татарстана, «Юной красой России» назвали Дарью Ченубытову из Ижевска.

В ноябре люксовый бренд Armani Beauty заключил контракт с бразильской моделью Валентиной Сампайо, которая является открытым трансгендером.