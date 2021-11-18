Специалисты МГУ создадут новые школьные учебники с дополненной реальностью

Москва, 18 ноября. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий анонсировал создание новых учебников для российских школ с использованием технологии дополненной реальности.

По словам Садовничего, существует необходимость в обновлении формата учебников. Это связано с тем, что учащиеся российских школ теряют интерес к образованию, с неохотой пользуясь бумажными носителями. Новые учебники же будут более яркими и привлекательными.

«Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в электронных учебниках позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели, а это особенно важно в преподавании стереометрии, например», — отметил ректор на пленарном заседании всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.

Как сообщалось ранее, в России разработают единый подход к профилактике девиантного поведения детей и подростков в рамках проекта «Патриотическое воспитание». Для школьных учителей будут проводиться конференции и другие мероприятия по повышению квалификации.