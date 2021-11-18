Кремль: Путин обсудит с президентом Узбекистана Мирзиеевым ситуацию в Афганистане

Москва, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудят во время встречи в Кремле ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран затронут вопросы развития российско-узбекских отношений и обменяются мнениями по актуальной международной повестке.

«Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Ранее о предстоящей встрече Путина и Мирзиеева сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры глав государств пройдут в Кремле, а одной из тем обсуждений станет Афганистан.