Хоккеист Овечкин порадовал жену подарком за 3,5 млн рублей в день рождения

Москва, 18 ноября. Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская отпраздновала 28-летие без мужа Александра Овечкина. Однако хоккеист оставил супруге подарок стоимостью в 3,5 млн рублей.

Анастасия Шубская устроила роскошный ужин для близких в честь дня рождения. Среди гостей не смог появиться ее муж Александр Овечкин — хоккеисту пришлось отправиться на очередной матч. Несмотря на это, спортсмен успел устроить супруге сюрприз. Шубская опубликовала пост в Instagram, где похвасталась роскошным подарком, которым порадовал ее муж.

Prt Scr instagram.com / @nastyashubskaya

На пальце Шубской заметно кольцо внушительных размеров от бренда Bvlgari. Ювелирное изделие выполнено в виде змеи, инкрустированной бриллиантами. Украшение оценивается в 3,5 млн рублей. Шубская дополнила вечерний образ и другими ювелирными изделиями с драгоценными камнями — один из браслетов на руке жены хоккеиста стоит 10 млн рублей, другие — по 3 млн рублей. Кроме того, в ее ушах были заметны серьги с крупными камнями, которые также оцениваются в несколько миллионов.

Телеведущая Ксения Собчак также похвасталась подарком на день рождения, который прошел 6 ноября. Телеведущей вручили цветы и дорогое колье на 40-летие.