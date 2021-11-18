Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:57
12:55
Общество
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
Все новости

Хоккеист Овечкин порадовал жену подарком за 3,5 млн рублей в день рождения

Шоу-бизнес
Хоккеист Овечкин порадовал жену подарком за 3,5 млн рублей в день рождения
instagram.com  /  @aleksandrovechkinofficial

Москва, 18 ноября. Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская отпраздновала 28-летие без мужа Александра Овечкина. Однако хоккеист оставил супруге подарок стоимостью в 3,5 млн рублей.

Анастасия Шубская устроила роскошный ужин для близких в честь дня рождения. Среди гостей не смог появиться ее муж Александр Овечкин — хоккеисту пришлось отправиться на очередной матч. Несмотря на это, спортсмен успел устроить супруге сюрприз. Шубская опубликовала пост в Instagram, где похвасталась роскошным подарком, которым порадовал ее муж.

Хоккеист Овечкин порадовал жену подарком за 3,5 млн рублей в день рождения
Prt Scr instagram.com / @nastyashubskaya

На пальце Шубской заметно кольцо внушительных размеров от бренда Bvlgari. Ювелирное изделие выполнено в виде змеи, инкрустированной бриллиантами. Украшение оценивается в 3,5 млн рублей. Шубская дополнила вечерний образ и другими ювелирными изделиями с драгоценными камнями один из браслетов на руке жены хоккеиста стоит 10 млн рублей, другие по 3 млн рублей. Кроме того, в ее ушах были заметны серьги с крупными камнями, которые также оцениваются в несколько миллионов.

Телеведущая Ксения Собчак также похвасталась подарком на день рождения, который прошел 6 ноября. Телеведущей вручили цветы и дорогое колье на 40-летие.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Хоккеист Овечкин порадовал жену подарком за 3,5 млн рублей в день рождения
овечкин день рождения шубская
Комментировать