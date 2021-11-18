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Политолог Суздальцев усомнился в желании Запада помочь развитию Украины

Политика
Политолог Суздальцев усомнился в желании Запада помочь развитию Украины
Prt Scr youtube.com  /  Проект Открытое пространство

Киев, 18 ноября. Западные партнеры помогают Украине в таком объеме, чтобы не дать ей развиваться. Об этом заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Эксперт прокомментировал возможность краха Украины. По его словам, об этом сложно говорить. Западные партнеры помогают Киеву настолько, чтобы не дать стране умереть.

«Украина выбрала позиционировать себя как военное государство, которое, как они пишут, находится под агрессией России, поэтому инвестиций там не будет», — продолжил рассуждать Суздальцев.

Политолог задался вопросом, кто будет вкладываться в страну, ведущую войну. Эксперт добавил в интервью изданию «Украина.ру», что Киев сам выбрал такой путь.

Атомные электростанции находятся в плачевном состоянии, что создает большой риск взрыва, заявил ранее генерал-лейтенант МВД страны в отставке Геннадий Москаль. По словам бывшего правоохранителя, на Украине энергоблоки работают с большой нагрузкой. Это может привести к «большой трагедии» для всего государства.

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украина политолог суздальцев
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