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Политолог Суздальцев назвал бессмысленными претензии Европы и Украины к Путину по Донбассу

Политика
Политолог Суздальцев назвал бессмысленными претензии Европы и Украины к Путину по Донбассу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 ноября. Европа и Украина за последние семь лет не поставила ни одного килограмма гумпомощи Донбассу, поэтому их претензии к России бессмысленны, заявил политолог Андрей Суздальцев.

Специалист по постсоветскому пространству добавил, что президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в РФ, выданные в ЛДНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок, сообщает Радио Sputnik. Документ предполагает, что будут отменены экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Так он раскрыл неудобную для Украины и Европы правду о помощи России в Донбассе, пишет «Украина.ру».

«Ну, предположим, не было бы такого указа — так что, чем хуже там ситуация, тем лучше для Украины и Европы? Напоминаю, что ни Украина, ни Европа за последние 7 лет ни разу не поставили ни одного килограмма гуманитарной помощи (в ДНР/ЛНР. — Прим. ред.), ни одного. Украина возмущается российскому вмешательству — почему она тогда не поставляет гуманитарную помощь в Донбасс?» — подчеркнул эксперт.

Политолог Суздальцев назвал бессмысленными претензии Европы и Украины к Путину по Донбассу
pixabay.com /

Помимо этого, Суздальцев сравнил соответствующую ситуацию с блокадой Ленинграда. По словам политолога, в годы Второй мировой войны жители ленинграда умирали от голода, а потом неожиданно появляется «какой-то шведский или швейцарский конвой. Не допустить, получается? Пускай люди умирают, дети умирают». Специалист подчеркнул, что это является двойными стандартами.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский обсудил в ходе переговоров с временно исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы. Зеленский прибыл с рабочим визитом в Глазго.

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Все новости / Политика / Политолог Суздальцев назвал бессмысленными претензии Европы и Украины к Путину по Донбассу
украина донбасс суздальцев
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