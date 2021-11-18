Гений эталонной комедии: ФАН вспоминает пять культовых шедевров Эльдара Рязанова

Сегодня, 18 ноября, советскому режиссеру, сценаристу и драматургу, народному артисту СССР Эльдару Рязанову исполнилось бы 94 года. С детства он мечтал стать писателем, однако жизнь приготовила ему немного иной путь. Первый же дебют в игровом кино — блестящая «Карнавальная ночь» — принес ему успех и всесоюзную славу. За этим последовали сплошь шедевры, благодаря которым имя Рязанова прочно обосновалось в советской и российской кинолетописи. В день памяти гениального творца ФАН вспоминает его главные работы, полюбившиеся миллионам зрителям разных поколений.
Карнавальная ночь (1956)
Кинодебют Рязанова можно назвать триумфальным: после премьеры фильм посмотрели почти 50 миллионов отечественных зрителей, а по опросу журнала «Советский экран» он стал лучшей картиной года. К тому же эталонная комедия определила первую веху в творчестве режиссера: в последующие годы он снимет еще несколько комедий в разных поджанрах, отточив свое мастерство в этом нелегком деле.
Сюжет знаменитой ленты известен многим: в его центре — полное курьезов предновогоднее противостояние работников Дома культуры со строгим начальством. Добрый юмор, изобретательные сцены и харизматичный актерский состав (чего только стоит товарищ Огурцов в исполнении Игоря Ильинского!) обеспечили фильму статус одного из лучших образцов жанра. Кстати, для Людмилы Гурченко роль в этом фильме стала второй в карьере, однако попадание было метким: знаменитая песенка про пять минут, кажется, до сих пор остается одной из главных новогодних композиций в нашей стране.
Берегись автомобиля (1966)
В 1960-е годы вокруг Эльдара Рязанова стал складываться коллектив творческих единомышленников, с которым режиссер будет работать над многими проектами. Лирическая трагикомедия «Берегись автомобиля» как раз стала одним из таких: здесь в качестве сценариста выступил Эмиль Брагинский, композитором стал Андрей Петров, а оператором — Владимир Нахабцев. Актерский состав тоже не подвел: Смоктуновский, Ефремов, Папанов — сплошь гениальные имена.
В основу сюжета легла городская легенда про советского Робина Гуда, которую, как ни странно, создатели слышали в разных городах. Народ выдумал историю о том, как некий неизвестный угонял машины не самых высокоморальных людей — взяточников да спекулянтов — и полученные от продажи средства переводил в детские дома. И, несмотря на такой сценарный источник, авторам удалось отлично прописать характеры персонажей и ситуации, в которые они попадают по ходу действия.
Любопытно, что для работы в картине Ольге Аросевой пришлось научиться самостоятельно водить троллейбус, чтобы возить массовку по городу во время съемок. Впоследствии актриса шутила в прессе, что благодаря корочке «Мосгортранса» у нее есть запасная профессия на всякий случай.
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
Если песня про пять минут — одна из главных музыкальных композиций Нового года, то «Ирония судьбы» — точно главное новогоднее кино в нашей стране. Однако, вопреки расхожему мифу, ежегодно крутить его по ТВ начали не так давно — в середине 2000-х. А вот на советском телевидении картину пускали в новогодний эфир всего пять раз: в 1976, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах.
При этом популярность к комедийной мелодраме пришла сразу же после выхода: за три года ее посмотрели порядка 250 миллионов человек, к тому же в сокращенном виде ленту пустили и в кинотеатрах. Через пару лет после премьеры «Иронию судьбы» удостоили Государственной премией СССР, а сам Леонид Брежнев на съезде партии 1981 года упомянул фильм в своем отчетном докладе, рассказывая о развитии градостроительства.
Культурное влияние мелодрамы о превратностях судьбы переоценить сложно: отсылки к ней до сих пор встречаются не только в российских, но и зарубежных работах. Кстати, в апреле этого года стало известно, что Голливуд готовит свой ремейк фильма с рабочим названием About Fate. Российский сиквел, как известно, вышел в 2007 году: картина Тимура Бекмамбетова, в которой обыгрываются события оригинального фильма, не получила высокого зрительского одобрения.
Служебный роман (1977)
Еще один пример классики советского кино от маэстро Рязанова, сюжет которого известен даже тем, кто ни разу его не смотрел. В центре курьезной, но доброй истории — робкий и застенчивый трудяга Новосельцев, решивший ради вакантного места приударить за строгой и вселяющей страх начальницей. Начавшиеся как хитрая афера, эти отношения со временем становятся чем-то большим, ну а сама директриса, холодная и отталкивающая женщина, по-настоящему расцветает.
Кстати, ради создания достоверного и запоминающегося образа режиссер вместе с Алисой Фрейндлих долго искали гардероб, достойный той самой Мымры. Одежду находили в самых отдаленных уголках «Мосфильма», однако персонажу все еще не хватало какой-то детали. Вмешался случай: оператор Владимир Нахабцев принес на площадку старые очки своего отца, которые и стали завершающим штрихом к образу Фрейндлих.
Вокзал для двоих (1982)
Мелодрама с участием Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили стала картиной, завершившей условную трилогию режиссера о любви. Рязанов считал, что сценарий к «Вокзалу», по традиции написанный им вместе с Брагинским, рассказывает о том же, о чем и «Служебный роман», и «Ирония судьбы», — как два человека находят друг друга в стремительном потоке жизни.
Историю о невезучей любви простой буфетчицы и несправедливо осужденного пианиста приметили не только советские зрители: фильм стал участником официальной программы Каннского кинофестиваля, а также ряда других конкурсных мероприятий во Франции, Польше и Австралии.
Примечательно, что исполнители главных ролей в пронзительной картине познакомились… за два часа до старта съемок. И в первый же день им предстояло снимать сцену с поцелуем, что дико не понравилось Олегу Басилашвили. Однако благодаря Людмиле Марковне (и ее умению переписывать диалоги) планы изменили, а романтический эпизод перенесли на другую дату. Поначалу чужие друг другу, к концу съемочного процесса актеры стали близкими друзьями.