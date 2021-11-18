Гений эталонной комедии: ФАН вспоминает пять культовых шедевров Эльдара Рязанова

Сегодня, 18 ноября, советскому режиссеру, сценаристу и драматургу, народному артисту СССР Эльдару Рязанову исполнилось бы 94 года. С детства он мечтал стать писателем, однако жизнь приготовила ему немного иной путь. Первый же дебют в игровом кино — блестящая «Карнавальная ночь» — принес ему успех и всесоюзную славу. За этим последовали сплошь шедевры, благодаря которым имя Рязанова прочно обосновалось в советской и российской кинолетописи. В день памяти гениального творца ФАН вспоминает его главные работы, полюбившиеся миллионам зрителям разных поколений.

Карнавальная ночь (1956)

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» /

Кинодебют Рязанова можно назвать триумфальным: после премьеры фильм посмотрели почти 50 миллионов отечественных зрителей, а по опросу журнала «Советский экран» он стал лучшей картиной года. К тому же эталонная комедия определила первую веху в творчестве режиссера: в последующие годы он снимет еще несколько комедий в разных поджанрах, отточив свое мастерство в этом нелегком деле.

Сюжет знаменитой ленты известен многим: в его центре — полное курьезов предновогоднее противостояние работников Дома культуры со строгим начальством. Добрый юмор, изобретательные сцены и харизматичный актерский состав (чего только стоит товарищ Огурцов в исполнении Игоря Ильинского!) обеспечили фильму статус одного из лучших образцов жанра. Кстати, для Людмилы Гурченко роль в этом фильме стала второй в карьере, однако попадание было метким: знаменитая песенка про пять минут, кажется, до сих пор остается одной из главных новогодних композиций в нашей стране.

Берегись автомобиля (1966)

Кадр из фильма «Берегись автомобиля» /

В 1960-е годы вокруг Эльдара Рязанова стал складываться коллектив творческих единомышленников, с которым режиссер будет работать над многими проектами. Лирическая трагикомедия «Берегись автомобиля» как раз стала одним из таких: здесь в качестве сценариста выступил Эмиль Брагинский, композитором стал Андрей Петров, а оператором — Владимир Нахабцев. Актерский состав тоже не подвел: Смоктуновский, Ефремов, Папанов — сплошь гениальные имена.

В основу сюжета легла городская легенда про советского Робина Гуда, которую, как ни странно, создатели слышали в разных городах. Народ выдумал историю о том, как некий неизвестный угонял машины не самых высокоморальных людей — взяточников да спекулянтов — и полученные от продажи средства переводил в детские дома. И, несмотря на такой сценарный источник, авторам удалось отлично прописать характеры персонажей и ситуации, в которые они попадают по ходу действия.

Любопытно, что для работы в картине Ольге Аросевой пришлось научиться самостоятельно водить троллейбус, чтобы возить массовку по городу во время съемок. Впоследствии актриса шутила в прессе, что благодаря корочке «Мосгортранса» у нее есть запасная профессия на всякий случай.

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» /

Если песня про пять минут — одна из главных музыкальных композиций Нового года, то «Ирония судьбы» — точно главное новогоднее кино в нашей стране. Однако, вопреки расхожему мифу, ежегодно крутить его по ТВ начали не так давно — в середине 2000-х. А вот на советском телевидении картину пускали в новогодний эфир всего пять раз: в 1976, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах.

При этом популярность к комедийной мелодраме пришла сразу же после выхода: за три года ее посмотрели порядка 250 миллионов человек, к тому же в сокращенном виде ленту пустили и в кинотеатрах. Через пару лет после премьеры «Иронию судьбы» удостоили Государственной премией СССР, а сам Леонид Брежнев на съезде партии 1981 года упомянул фильм в своем отчетном докладе, рассказывая о развитии градостроительства.

Культурное влияние мелодрамы о превратностях судьбы переоценить сложно: отсылки к ней до сих пор встречаются не только в российских, но и зарубежных работах. Кстати, в апреле этого года стало известно, что Голливуд готовит свой ремейк фильма с рабочим названием About Fate. Российский сиквел, как известно, вышел в 2007 году: картина Тимура Бекмамбетова, в которой обыгрываются события оригинального фильма, не получила высокого зрительского одобрения.

Служебный роман (1977)

Кадр из фильма «Служебный роман» /

Еще один пример классики советского кино от маэстро Рязанова, сюжет которого известен даже тем, кто ни разу его не смотрел. В центре курьезной, но доброй истории — робкий и застенчивый трудяга Новосельцев, решивший ради вакантного места приударить за строгой и вселяющей страх начальницей. Начавшиеся как хитрая афера, эти отношения со временем становятся чем-то большим, ну а сама директриса, холодная и отталкивающая женщина, по-настоящему расцветает.

Кстати, ради создания достоверного и запоминающегося образа режиссер вместе с Алисой Фрейндлих долго искали гардероб, достойный той самой Мымры. Одежду находили в самых отдаленных уголках «Мосфильма», однако персонажу все еще не хватало какой-то детали. Вмешался случай: оператор Владимир Нахабцев принес на площадку старые очки своего отца, которые и стали завершающим штрихом к образу Фрейндлих.

Вокзал для двоих (1982)

Global Look Press / Russian Look

Мелодрама с участием Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили стала картиной, завершившей условную трилогию режиссера о любви. Рязанов считал, что сценарий к «Вокзалу», по традиции написанный им вместе с Брагинским, рассказывает о том же, о чем и «Служебный роман», и «Ирония судьбы», — как два человека находят друг друга в стремительном потоке жизни.

Историю о невезучей любви простой буфетчицы и несправедливо осужденного пианиста приметили не только советские зрители: фильм стал участником официальной программы Каннского кинофестиваля, а также ряда других конкурсных мероприятий во Франции, Польше и Австралии.

Примечательно, что исполнители главных ролей в пронзительной картине познакомились… за два часа до старта съемок. И в первый же день им предстояло снимать сцену с поцелуем, что дико не понравилось Олегу Басилашвили. Однако благодаря Людмиле Марковне (и ее умению переписывать диалоги) планы изменили, а романтический эпизод перенесли на другую дату. Поначалу чужие друг другу, к концу съемочного процесса актеры стали близкими друзьями.