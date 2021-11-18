На развитие экономики Амурской области выделят 63 миллиарда рублей

Благовещенск, 18 ноября. Власти Амурской области определились с бюджетным финансированием развития экономики и социальной сферы на период 2022–2024 годов.

По данным пресс-службы правительства Приамурья, на развитие важных сфер народного хозяйства региона будет направлено 63 миллиарда рублей. Так, за три года на дорожное строительство, включая возведение моста через Зею, потратят 20 миллиардов рублей, около 3 миллиардов рублей пойдет на ремонт и содержание региональных дорог, сообщает AmurInfo.

Почти 2 миллиарда рублей выделят на строительство и реконструкцию объектов соцкультбыта, более 18 миллиардов рублей потратят на коммунальную сферу, субсидии в развитие сельского хозяйства составят 11 миллиардов рублей. Планируется поддержать здравоохранение, культуру и спорт.

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