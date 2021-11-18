Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:57
12:55
Общество
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
Все новости

Посредники стали предлагать россиянам помощь в покупке автомобиля без наценок

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 12:12
Экономика
Посредники стали предлагать россиянам помощь в покупке автомобиля без наценок
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Дефицит новых моделей на российском авторынке подтолкнул дилеров к продаже машин с большими накрутками, включая цену на дополнительное оборудование. В таких условиях начали появляться посредники, которые предлагают помощь в покупке автомобиля без переплаты, пишет «Газета.ру».

По словам посредников, они помогают за небольшое вознаграждение приобрести транспортное средство еще на этапе его бронирования дилером у дистрибьютора.

Подобные объявления появились на множестве рекламных площадок. Услуги оцениваются в сумму от 20 до 50 тыс. рублей. Авторы заверяют, что у них есть доступ к дистрибьюторским базам, на которых сами дилеры приобретают автомобили. По словам «помощников», они забронируют авто под клиента еще до отгрузки в автосалон. Таким образом якобы исключается дилерская накрутка. Однако данная схема смахивает на откровенное мошенничество и несет в себе много рисков. В случае обмана привлечь к ответственности кого-то вряд ли удастся, считают эксперты.

Можно не ввязываться в сомнительную сделку и воспользоваться предложением японской компании Nissan. Она объявила о запуске в России сервиса подписки на автомобили под названием Nissan Drive. Клиенты могут арендовать машину на один год.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Посредники стали предлагать россиянам помощь в покупке автомобиля без наценок
автомобили авторынок дилеры покупка автомобиля
Комментировать