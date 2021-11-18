Посредники стали предлагать россиянам помощь в покупке автомобиля без наценок

Москва, 18 ноября. Дефицит новых моделей на российском авторынке подтолкнул дилеров к продаже машин с большими накрутками, включая цену на дополнительное оборудование. В таких условиях начали появляться посредники, которые предлагают помощь в покупке автомобиля без переплаты, пишет «Газета.ру».

По словам посредников, они помогают за небольшое вознаграждение приобрести транспортное средство еще на этапе его бронирования дилером у дистрибьютора.

Подобные объявления появились на множестве рекламных площадок. Услуги оцениваются в сумму от 20 до 50 тыс. рублей. Авторы заверяют, что у них есть доступ к дистрибьюторским базам, на которых сами дилеры приобретают автомобили. По словам «помощников», они забронируют авто под клиента еще до отгрузки в автосалон. Таким образом якобы исключается дилерская накрутка. Однако данная схема смахивает на откровенное мошенничество и несет в себе много рисков. В случае обмана привлечь к ответственности кого-то вряд ли удастся, считают эксперты.

Можно не ввязываться в сомнительную сделку и воспользоваться предложением японской компании Nissan. Она объявила о запуске в России сервиса подписки на автомобили под названием Nissan Drive. Клиенты могут арендовать машину на один год.