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«Калашников» поставил Минобороны РФ партию ракет для ЗРК «Стрела-10М3»

Армия
«Калашников» поставил Минобороны РФ партию ракет для ЗРК «Стрела-10М3»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 18 ноября. Концерн «Калашников» передал Минобороны РФ партию управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3».

В сообщении пресс-службы российской компании говорится, что сегодня ракета 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3. Она предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет и БПЛА.

«ГК "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЗРК «Стрела-10» прошли серьезную модернизацию на предприятиях ОПК Сербии и были представлены на выставке вооружений «Партнер-2021». Сербские специалисты оснастили комплексы новыми средствами прицеливания.

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