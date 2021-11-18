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Совместная комиссия САР и России выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам

Весь мир
Совместная комиссия САР и России выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 18 ноября. Совместная российско-сирийская координационная группа по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) провела ряд гуманитарных акций в населенных пунктах Сирии.

Так, 16 и 17 ноября сотни продовольственных наборов, комплектов спального белья, хозяйственно-гигиенических и школьных принадлежностей, а также теплых вещей выданы в столичных школах «Набиль-Юнис», «Фарис-Малик» и школе им. Басиля Асада, в городе Хомс и в лагере беженцев «Хирджилла».

Совместная комиссия САР и РФ выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Гуманитарная помощь предоставлена субъектами РФ, Управлением делами президента России, всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» и Русской Гуманитарной Миссией.

Совместная комиссия САР и РФ выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

С 15 ноября сирийско-российская группа в сопровождении представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций посещают сирийские провинции и оценивают ход их подготовки к принятию возвращающихся беженцев.

Совместная комиссия САР и РФ выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Основной задачей объединенного комитета является координация процесса исполнения решений Международной конференции по беженцам и внутренне-перемещенным лицам, прошедшей в Дамаске в ноябре 2020 года.

Совместная комиссия САР и РФ выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

В рамках встречи делегаций из 27 государств, включая Россию, была выработана поэтапная программа по возвращению на родину миллионов сирийцев, покинувших ее ввиду вооруженного конфликта. Прежде всего на территории самой САР должны быть созданы комфортные условия для принятия вынужденных переселенцев.  

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Все новости / Весь мир / Совместная комиссия САР и России выдала гумпомощь вернувшимся домой сирийским беженцам
беженцы сирия гуманитарная помощь
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