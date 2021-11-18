Студенты развернули флаг площадью 300 квадратных метров у Музея Победы в Москве

Почетное право развернуть государственное знамя получили финалисты конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России-2021», приехавшие в Парк Победы из сорока регионов страны.

Традиционная церемония проходила в рамках акции «Мы — Россия» и была приурочена к празднованию Международного дня студентов. После разворота полотна флага молодые люди посетили экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа» и возложили цветы героям у памятной скульптуры «Скорбь».

В ходе проведения конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России» участники соревнуются в творческих и спортивных состязаниях. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация Российский Союз Молодежи, Комитет общественных связей и молодежной политики Правительства города Москвы и Московский Политех.