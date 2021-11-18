Apple планирует продавать оригинальные запчасти для ремонта устройств на дому

Москва, 18 ноября. Американская корпорация Apple разрешит владельцам ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно. Будут доступны оригинальные запчасти для гаджетов.

Компания объявила о запуске программы Self Service Repair и дала возможность пользователям покупать запчасти для iPhone и Mac. Также будут доступны инструкции по ремонту на дому.

«Apple сегодня объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple», — говорится на сайте производителя.

Раньше всего можно будет заказать детали для устройств линеек iPhone 12 и iPhone 13, пишет телеканал «360». Чуть позже выйдут комплектующие для Mac с чипами M1.

На днях инсайдеры сообщили, что Touch ID может появиться в iPhone 14. Такой датчик был в смартфонах, выпущенных до выхода iPhone X.