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Apple планирует продавать оригинальные запчасти для ремонта устройств на дому

Технологии
Apple планирует продавать оригинальные запчасти для ремонта устройств на дому
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Американская корпорация Apple разрешит владельцам ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно. Будут доступны оригинальные запчасти для гаджетов.

Компания объявила о запуске программы Self Service Repair и дала возможность пользователям покупать запчасти для iPhone и Mac. Также будут доступны инструкции по ремонту на дому.

«Apple сегодня объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple», — говорится на сайте производителя.

Раньше всего можно будет заказать детали для устройств линеек iPhone 12 и iPhone 13, пишет телеканал «360». Чуть позже выйдут комплектующие для Mac с чипами M1.

На днях инсайдеры сообщили, что Touch ID может появиться в iPhone 14. Такой датчик был в смартфонах, выпущенных до выхода iPhone X.

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