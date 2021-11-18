В интересах стабильности: как будет развиваться партнерство России и Китая в Африке и Азии

Выход стран «коллективного Запада» из Африки приобретает характер бегства: США, Франция, Великобритания и другие «сильные мира сего» под нажимом обстоятельств выводят свои капиталы и активы с Черного континента. Во многом это обусловлено изменением полярности предпочтений правительств африканских стран в сторону Китая, который вкладывает в развитие Африки баснословные средства, и возвращением на континент России, в последнее время восстанавливающей свое политическое влияние, некогда утраченное после распада СССР.

Разрушение двухполярного мира, которое произошло в девяностые годы прошлого века, привело к утрате интереса Вашингтона и Москвы к африканскому континенту. В периоды своего противостояния они активно вкладывались в Африку, сотрудничая с режимами, на которые можно было бы опираться в стратегической борьбе. Когда Советский Союз рухнул, необходимость финансовых, военных и политических вложений отпала, и про Африку надолго «забыли».

Однако «свято место пусто не бывает», и в континент с начала 2000-х годов стал вкладываться быстро развивающийся Китай, который к середине десятых годов XXI века расширил действие своей стратегии «Один пояс — один путь», включив в нее Африку — что еще больше увеличило объемы инвестиций. К началу 2021 года уже 37 африканских стран были вовлечены в орбиту интересов Пекина, подписав с ним соглашения об экономическом сотрудничестве. Демонстрируя свой интерес к инвестициям в экономику континента, Китай стал проводить форумы сотрудничества «Китай — Африка», которые позволили еще более расширить географию партнерства.

Федеральное агентство новостей /

Россия, укрепляя свои международные позиции, тоже активизировала усилия по возвращению на Черный континент. Заметным событием стал саммит «Россия — Африка», который прошел в Сочи в 2019 году и ознаменовал собой старт ряда процессов, направленных на развитие сотрудничества между Москвой и рядом африканских государств.

Как отмечали наблюдатели, правительства африканских стран на сотрудничество с Китаем и Россией шли с куда большим энтузиазмом, нежели с властями западных государств, запятнавших себя позорными страницами колониальной истории.

Уже к 2009 году Китай обогнал США в объемах торговли с Африкой, после чего темпы только росли. Причиной серьезного пересмотра Пекином стратегии экономических отношений с Черным континентом стали события, повлекшие потерю больших финансовых вложений, когда в результате спровоцированных Вашингтоном (и другими представителями Запада) событий КНР была вынуждена эвакуировать своих граждан (занятых на международных объектах) в 2011 году из Ливии, а в 2015 году из Йемена.

Pix: CHINA NATIONALS YEMEN EVACUATION pic.twitter.com/EzS7xFckiv — AAP Photos (@aap_photos) April 1, 2015

Осознавая необходимость силовой поддержки своего присутствия в Африке, Китай в 2017-м построил свою первую военную базу в Джибути, территориально расположенную в таком месте, откуда можно контролировать наиболее уязвимые точки логистики. Частные российские компании зашли в Африку на основе соглашений с правительствами некоторых стран, оказывая специализированные услуги по безопасности в неспокойных регионах. Примером таких действий может служить история российских специалистов, работающих в Центральной Африканской Республике, где им удалось остановить гражданскую войну, что за долгие годы своего пребывания не смог сделать миротворческий контингент ООН.

Наблюдая за успехами Москвы и Пекина, Вашингтон скорректировал стратегию в Африке, которая, как было заявлено, теперь направлена на противодействие России и Китаю. Стоит заметить, что в данном случае мы видим то, чем часто грешит Государственный департамент США, приписывающий собственные грехи тем странам, которые ведут более справедливые партнерские отношения.

The new US strategy to "divide & conquer" has reached a new low by attempting to re-write history & offering political candy to Ethiopians to forgo the "Eritrean meat", which is emancipation, aspiring 4 self-reliance, awakening to western shenanigans in Africa. #NoMore pic.twitter.com/l1vPWBUHgy — ዓሰብ ግደ (@Harenet1993) November 16, 2021

Ни Россия, ни Китай в своих отношениях с африканскими партнерами не требуют от последних каких-то «демократических реформ» или иных изменений внутреннего законодательства, не навязывают своих ценностей, традиций, принципов и устоев, оставляя союзникам суверенное право на самоопределение — чего, конечно, не скажешь о США, которые везде и всюду пытаются переделать мир под себя.

Разумеется, такое отношение Пекина и Москвы к партнерам в Африке не может не нравиться народам и правительствам африканских государств. Это, в свою очередь, все больше и больше дискредитирует США в глазах народов Черного континента.

Ситуация с утратой влияния заставляет Вашингтон действовать так же и на фронтах информационной войны, где уже много лет муссируется мнение, что Россия и Китай по мере расширения своей «экспансии» на африканском континенте, будут входить во все большее взаимное противоречие, что интересы Москвы и Пекина начнут пересекаться в болезненных для обоих государств точках. Это, по заявлениям чиновников в США, неизбежно приведет к конфликту.

Однако если присмотреться внимательнее, то опытный взгляд увидит, что партнеры действуют на непересекающихся направлениях, и более того, можно даже предположить, что Россия и Китай в какой-то мере дополняют действия друг друга, что и заставляет Вашингтон считать, будто Москва и Пекин действуют в невидимой и непубличной связке.

Экономический форум Россия-Африка посетили свыше 6000 участников и представителей СМИ из РФ и 104 иностранных государств, более 1100 представителей иностранного бизнеса, около 1400 – российского, более 1900 представителей иностранных официальных делегаций и более 300 – росс-ких. pic.twitter.com/lzRqM8ULTV — AmbRusSenegal (@AmbRusSenegal) November 6, 2019

Признаками такого партнерства можно назвать созвучие и взаимосвязь смыслов, которые обсуждались на форумах «Китай — Африка» и «Россия — Африка», а также в наблюдаемом между Москвой и Пекином некотором «разделении труда». Если Пекин вкладывается в территории с более-менее предсказуемым режимом, то Россия действует на нестабильных направлениях, уверенно их умиротворяя и выступая за их стабильность. Разумеется, партнерское взаимодействие налажено не только по озвученной сфере, но оно является одним из самых впечатляющих.

Здесь же хочется сказать и о взаимном интересе России и Китая к Афганистану. Для партнеров Афганистан интересен в стабильном состоянии, в котором он бы не представлял угроз террористического характера как самим России и Китаю, так и международным проектам, куда вовлечены эти страны.

Известно, что Россия имеет свою военную базу в Таджикистане, задачей которой является поддержание стабильности на границе с Афганистаном и создание условий, при которых афганский героин не проникал бы в РФ. Китай также заинтересован в мире, который гарантировал бы успех в строительстве и эксплуатации железнодорожного участка нового «Шелкового пути» на севере Афганистана. Пентагон еще в 2020 году заявил о строительстве Китаем военной базы в Таджикистане, которая, после бегства США из Афганистана, стала более чем актуальна.

The Taliban knows that the New Silk Road will be very good for Afghanistan. This is a perfectly rational response. https://t.co/CeR7h53qoV pic.twitter.com/nE3puXMt0s — R.Сам ???????? (@Logo_Daedalus) July 10, 2021

Взаимосвязь важнейших условий международной обстановки, как в Африке, так и в Афганистане, показывает логическую неизбежность того, что Москва и Пекин крайне заинтересованы в длительном и планомерном сотрудничестве, и говорить о каких-то разногласиях, которые могут привести к конфликту по меньшей мере неразумно. Поэтому все разговоры о негативных последствиях совместных действий России и Китая на важнейших политических направлениях остаются только разговорами.