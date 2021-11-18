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Экономист Зубец сообщил о наличии возможностей у России для «успокоения» Украины

Политика
Экономист Зубец сообщил о наличии возможностей у России для «успокоения» Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Россия имеет достаточно инструментов для сдерживания Украины, поэтому Киеву придется «вести себя хорошо». С таким мнением выступил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперт высказался на фоне энергетического кризиса на Украине. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что для преодоления отопительного сезона государству необходимо 8,4 миллиона тонн угля. Также страна испытывает проблемы с электроэнергией.

«Сегодня у России есть достаточно экономических и силовых инструментов, чтобы заставить Украину сидеть тихо. Вопрос в том, получат ли они российскую и белорусскую электроэнергию зимой, или же не получат», — сказал Зубец.

Экономист сделал неожиданное заявление о дамокловом мече России над Украиной. Москва будет принимать решение по поставкам электроэнергии, что и станет угрозой для Украины, подчеркнул специалист.

Экономист Зубец сообщил о наличии возможностей у России для «успокоения» Украины
pixabay.com /

Государству придется «вести себя хорошо» даже в случае прекращения отношений с соседней страной из-за экономической зависимости. Поэтому в ближайшее время Киев вряд ли будет устраивать силовые акции против Донбасса, добавил Зубец в беседе с «Украиной.ру».

Ранее политолог Сергей Белашко прокомментировал причины возникновения энергетического кризиса в стране. По словам эксперта, дефицит возник из-за политических распрей.

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украина энергия зубец
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