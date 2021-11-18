Беспрецедентный шаг России кардинально изменил «правила игры» в Донбассе

Москва, 18 ноября. Один решительный шаг Москвы смешал все карты Украине и ее французским и германским партнерам, в корне изменив дипломатическую ситуацию вокруг конфликта в Донбассе.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился политолог Дмитрий Куликов, комментируя формальную дисквалификацию «нормандского формата» переговоров по Донбассу. Речь идет о публикации на сайте министерства иностранных дел России фрагментов дипломатической переписки Сергея Лаврова со своими коллегами из Франции и Германии в рамках переговоров по ситуации на Украине.

Политолог назвал обнародование закрытых ранее материалов беспрецедентным шагом Москвы, кардинально меняющим правила игры в Донбассе. Он отметил, что Франция и Германия сами нарвались на столь жесткие меры в ответ на продолжающееся уже который год покрывательство военных преступлений Украины. Последней каплей в чаше терпения России стала недавняя встреча глав МИД ФРГ и Франции с украинским министром и итоговое коммюнике, в котором лидеры ЕС снова, закрывая глаза на факты преступлений Киева, выгораживают Украину и обвиняют в новом обострении Россию. Мало того, они посмели назвать РФ стороной конфликта.

Реакция МИД РФ на этот французско-немецкий выпад была оперативной и предельно жесткой. Сергей Лавров осудил действия европейских партнеров Киева и буквально одной фразой полностью сменил расстановку дипломатических сил в истории с конфликтом в Донбассе. В частности, в своем заявлении он раскритиковал украинскую власть и ее покровителей в ЕС. Тем самым, по мнению Куликова, российский министр квалифицировал Францию и Германию как стороны конфликта в Донбассе и пособников преступлений Украины. После этого МИД РФ произвел контрольный выстрел в голову «нормандскому трио», обнулившему весь процесс мирного урегулирования, опубликовав дипломатическую переписку российского министра с европейскими коллегами.

«Реакция Лаврова какая? Он говорит: «украинские власти и их покровители». То есть, поскольку Франция и Германия опустились до того, что квалифицировали Россию как сторону конфликта, Россия квалифицировала лидеров ЕС как пособников и покрывателей преступлений киевского режима. Публикации закрытой дипломатической переписки дополнили картину и поставили ЕС в крайне неприятное положение. Это беспрецедентный шаг, полностью меняющий правила игры в Донбассе. Россия дисквалифицировала нормандский формат как средство урегулирования ситуации. Можно было бы сказать после этого: «Украина, бойся!», но тут больше подходить: «Париж и Берлин спасайся!», так как именно Франция с Германией официально становятся пособники военных преступлений Киева в Донбассе, в том числе и террористических методов ВСУ», — объяснил важность этого шага МИД РФ Дмитрий Куликов.

Политолог добавил, что Россия своим ответом на выпад Берлина не позволила лидерам Евросоюза «выскочить» из ими же созданной схемы. Они организовали госпереворот на Украине, по сути, одобрили развязывание гражданской войны и заработали свои дивиденды. Сейчас же, когда украинский проект стал слишком затратным и малоэффективным, Париж с Берлином решили по-быстрому умыть руки, обвинив в своих просчетах других. МИД РФ публикацией в открытом доступе материалов по нормандскому формату захлопнул лазейку немцев и французов перед самым их носом.

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