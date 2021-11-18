Полузащитник московского «Спартака» Зобнин попросил руководство уменьшить его зарплату

Москва, 18 ноября. Футболист «Спартака» и сборной России Роман Зобнин попросил руководство красно-белых снизить ему зарплату.

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил боссов столичного клуба уменьшить его оклад до 2 миллионов евро в год. До этого игрок красно-белых получал более 3 миллионов. В «Спартаке» эту информацию комментировать не стали.

Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года. В составе «Спартака» полузащитник становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. Контракт 27-летнего футболиста с московским клубом действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее Зобнин получил мышечную травму в матче отборочного турнира к ЧМ Хорватия — Россия. Из-за повреждения полузащитник пропустит несколько недель.