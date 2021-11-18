Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:56
12:55
Общество
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
Все новости

Полузащитник московского «Спартака» Зобнин попросил руководство уменьшить его зарплату

Спорт
Полузащитник московского «Спартака» Зобнин попросил руководство уменьшить его зарплату
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Москва, 18 ноября. Футболист «Спартака» и сборной России Роман Зобнин попросил руководство красно-белых снизить ему зарплату.

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил боссов столичного клуба уменьшить его оклад до 2 миллионов евро в год. До этого игрок красно-белых получал более 3 миллионов. В «Спартаке» эту информацию комментировать не стали.

Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года. В составе «Спартака» полузащитник становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. Контракт 27-летнего футболиста с московским клубом действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее Зобнин получил мышечную травму в матче отборочного турнира к ЧМ Хорватия — Россия. Из-за повреждения полузащитник пропустит несколько недель.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Полузащитник московского «Спартака» Зобнин попросил руководство уменьшить его зарплату
футбол спартак зарплата зобнин рпл
Комментировать