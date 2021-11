Сто тысяч человек умерли в США за год от передозировок наркотиков

Вашингтон, 18 ноября. Смертность от передозировок наркотиками в США побила исторический рекорд. Об этом свидетельствует свежая статистика от Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно официальным данным, в период с апреля 2020 по апрель 2021 в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 100 тыс. смертей, связанных с передозировкой наркотиков. Подчеркивается, что это первый случай, когда смертность от наркотиков достигла шестизначных показателей за любой 12-месячный период.

