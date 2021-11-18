Сто тысяч человек умерли в США за год от передозировок наркотиков

Вашингтон, 18 ноября. Смертность от передозировок наркотиками в США побила исторический рекорд. Об этом свидетельствует свежая статистика от Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно официальным данным, в период с апреля 2020 по апрель 2021 в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 100 тыс. смертей, связанных с передозировкой наркотиков. Подчеркивается, что это первый случай, когда смертность от наркотиков достигла шестизначных показателей за любой 12-месячный период.

"Overdose Deaths Reached Record High as the Pandemic Spread



More than 100,000 Americans died from drug overdoses in the yearlong period ending in April, government researchers said."via @NYTimes https://t.co/bkS0I0M1Tu — Voice of Free Individual (@VOFI_371810) November 18, 2021

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рост смертности связан с резким ростом употребления запрещенных опиоидов, в частности — фентанила. На его долю приходится основное количество жертв. Фентанил, который является мощным синтетическим опиоидом — во много раз сильнее морфина — часто смешивается с другими наркотиками, такими как кокаин, что зачастую приводит к передозировке и смерти.

Согласно статистике, за год количество связанных с употреблением наркотиков случаев смерти увеличилось на 28,5% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода. В значительной части этого роста власти обвиняют финансовые, социальные, психические, жилищные и другие трудности, связанные с пандемией COVID-19. Рост числа передозировок происходит несмотря на усилия правительства, медицинских работников и активистов.

Президент Байден прокомментировал свежие данные заявив, что «по мере того, как мы продолжаем добиваться успехов в борьбе с пандемией COVID-19, мы не можем игнорировать эту эпидемию потерь, которая затронула семьи и общины по всей стране».

Федеральное агентство новостей

На состоявшейся в среду пресс-конференции, посвященной эпидемии передозировок, высокопоставленные правительственные чиновники признали растущую остроту кризиса, что побудило администрацию Байдена сосредоточить больше усилий на «стратегиях снижения вреда». Этот подход включает в себя попытки увеличить распространение среди наркозависимых специальных тест-полосок для определения наличия в употребляемых наркотиках фентанила, а также налоксона, который применяется в качестве антидота при передозировке опиоидов. По мнению чиновников, эта мера может сохранить жизни людям, которые страдают от опиоидной зависимости. Одновременно с этим правительство расширяет программы профилактики и лечения.

В то же время глава администрации по наркотикам Рахул Гупта признал, что распределение налоксона по всей стране неравномерно и зависит от правил, которые действуют в разных штатах. Он предложил типовой закон, принятие которого, как предполагается, могло бы улучшить доступ к средству в ряде штатов.

Глава Управления по борьбе с наркотиками Энн Милграм отметила рост изъятий фентанила. По ее словам, в 2021 году было конфисковано 4,8 тонн этого наркотика — этого достаточно, чтобы обеспечить смертельную дозу каждому американцу.

Администрация просит Конгресс выделить в бюджете на 2022 год 11 миллиардов долларов для финансирования программ по борьбе с наркотиками, в которых также уделяется особое внимание мерам по профилактике, лечению и реабилитации.

Провизоры и дилеры

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Помимо озвученных правительством социальных проблем, вызывающих рост наркомании в США, существенным фактором является так называемый опиоидный кризис, который наблюдается в стране в течение последних 20 лет. Это явление связано с широким распространением опиоидных болеутоляющих средств в результате нечистоплотных маркетинговых практик крупнейших фармацевтических компаний, которые поощряли выписывание рецептов на вызывающие привыкание препараты даже тем пациентам, которые в этом не нуждались.

По оценкам, за два десятилетия жертвами опиоидного кризиса стали по меньшей мере 500 тысяч американцев. В настоящее время в американских судах находится более 3 000 судебных исков с требованиями компенсаций.

Эпидемия наркомании набирает в США все новые обороты и администрация, похоже, полностью утратила контроль над ситуацией. Повсеместная легализация «легких» наркотиков, а также превращение целых кварталов в наркоманские гетто, где наркотики употребляются открыто, наглядно демонстрирует не только беспомощность властей, но и общий упадок общества.