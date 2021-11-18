Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:56
12:55
Общество
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
Все новости

Запуск российской ракеты «Протон» со спутниками «Экспресс» состоится 12 декабря

Наука
Запуск российской ракеты «Протон» со спутниками «Экспресс» состоится 12 декабря
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 18 ноября. Запуск российской ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что решение о переносе пуска ракеты-носителя с двумя телекоммуникационными спутниками было принято после того, как техническое руководство госкорпорации выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М». Отмечается, что запуск состоится после его устранения.

«Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложен на 12 декабря», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскосмос приступит к разработке эскиза новой российской космической станции в 2022 году. При этом Москва и Вашингтон недавно договорились продолжать взаимодействие в космической сфере, а также обеспечивать безопасность экипажей на МКС, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Наука / Запуск российской ракеты «Протон» со спутниками «Экспресс» состоится 12 декабря
ракета роскосмос протон
Комментировать