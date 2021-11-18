Запуск российской ракеты «Протон» со спутниками «Экспресс» состоится 12 декабря

Москва, 18 ноября. Запуск российской ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что решение о переносе пуска ракеты-носителя с двумя телекоммуникационными спутниками было принято после того, как техническое руководство госкорпорации выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М». Отмечается, что запуск состоится после его устранения.

«Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложен на 12 декабря», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскосмос приступит к разработке эскиза новой российской космической станции в 2022 году. При этом Москва и Вашингтон недавно договорились продолжать взаимодействие в космической сфере, а также обеспечивать безопасность экипажей на МКС, передает «Царьград».