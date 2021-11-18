Денис Ковальский опроверг слухи о закрытии «Игры» на ТНТ

Москва, 18 ноября. Ведущий и продюсер Денис Ковальский прокомментировал слухи о полном закрытии юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Сплетни вынудили его позвонить комику Гарику Мартиросяну и выяснить, что будет дальше с проектом.

В прессу просочились сообщения о закрытии юмористической передачи на фоне приостановки ее вещания. Многие были озадачены. Ковальский, узнав о слухах, позвонил Мартиросяну.

Ковальский напомнил, что комик опубликовал пост на своей странице в Instagram касательно судьбы «Игры». По его мнению, словам Мартиросяна можно верить.

«Я хочу от себя пожелать, чтобы скорее восстановили это прекрасное шоу. «Игра» многим нравится. И пожелать всем удачи, чтобы все разрешилось», — добавил ведущий в новом выпуске YouTube-шоу «День со звездой».

Гарик Мартиросян ранее сообщил, что съемки шоу приостановлены из-за коронавирусных ограничений. Он подчеркнул, что шоу не закрывается.