Блогер из России Милана рассказала американским друзьям о березовом соке за 40 копеек

Вашингтон, 18 ноября. Блогер из России, живущая в США, рассказала своим иностранным друзьям о технологиях производства березового сока, развеяв очередной миф.

Россиянка принимала в гостях пару из США. Она угостила их банановым соком и завела разговор об отечественных напитках. Ее подруга поинтересовалась соками, которые пьют в России, так как там, по ее мнению, сложно достать бананы или цитрусовые.

Автор блога объяснила, что в советские времена на прилавках магазинов всегда стояли яблочный, гранатовый и грушевый соки. Они продавались в экологичной таре — трехлитровых банках, которые потом использовались в быту. По словам женщины, такие банки стоили 40 копеек, а самым распространенным соком был березовый.

Prt Scr youtube.com / Eda Show

«Тут Эшли обрадовалась и сказала, что она слышала об этом, по ее мнению, березовый сок — это наша национальная фишка. Его каким-то образом выжимают из древесины, поэтому в России так много берез», — рассказала автор блога «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка объяснила, что березовый сок собирают весной. Однако спиливать деревья для этого не нужно, достаточно сделать небольшой разрез на коре и подставить баночку.

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Переехавшая в Нью-Йорк россиянка ранее описала необычные пищевые пристрастия американцев. Они часто добавляют в кофе ароматизаторы и не чистят картошку.