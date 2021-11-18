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Захарова связала реакцию США на испытания РФ в космосе с новой попыткой давления на Москву

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 11:33
Армия
Захарова связала реакцию США на испытания РФ в космосе с новой попыткой давления на Москву
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 18 ноября. Москва сожалеет о реакции Соединенных Штатов на испытания России в космосе, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, США пытаются оказать давление на Москву, при этом сами создают риски в космосе.

РФ успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в ходе испытаний новой противоспутниковой системы. Эти действия не были направлены против кого-либо и не создавали никаких угроз, отметила Захарова.

«Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что успешные испытания российского комплекса космической обороны вызвали панику в США. Теперь Москва может устанавливать «новые правила», считает он.

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Все новости / Армия / Захарова связала реакцию США на испытания РФ в космосе с новой попыткой давления на Москву
сша захарова мид рф космос
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