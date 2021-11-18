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Правительство РФ введет автоматическое налогообложение для микробизнеса

Экономика
Правительство РФ введет автоматическое налогообложение для микробизнеса
pixabay.com  /  Firmbee

Москва, 18 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о запуске пилотного проекта — новой автоматизированной системе налогообложения предназначается для малых организаций и индивидуальных предпринимателей.

Участники программы должны иметь годовой доход не выше 60 миллионов рублей, а количество сотрудников не должно превышать пять человек. Компании смогут подключаться к единой системе через личный кабинет налогоплательщика.

«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий. Освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», — отметил Мишустин.

Татарстан и Калужская область уже хотят принять участие в этом эксперименте, который продлится шесть лет, добавил он.

Министерство финансов России ранее выступало с предложением по изменению налогообложения для физических лиц. Согласно задумке, часть граждан может получить более высокую налоговую нагрузку.

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кабмин налоги мишустин налогообложение микробизнес
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