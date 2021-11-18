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Мигранты рассматривают возможность остаться в Белоруссии из-за страха перед морозами

Политика
Мигранты рассматривают возможность остаться в Белоруссии из-за страха перед морозами
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 18 ноября. Ситуация на польско-белорусской границе ухудшается в связи с погодными условиями, что отрицательно повлияло на желание некоторых беженцев попасть в ЕС любыми путями.

По словам одного из беженцев Мохаммада, люди боятся, что дальше станет еще хуже. Мигранты просят помощи и уже не хотят идти дальше из-за страха перед возможными морозами.

«Прошел дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?» — рассказал уроженец Ирака в беседе с РИА Новости.

Из-за осадков невозможно будет разжигать костры, чтобы согреться, сетует он. Между тем температура на границе Польши и Белоруссии ночью достигает минусового значения.

В последнее время на польско-белорусской границе оказались несколько тысяч беженцев. Они хотят попасть в страны ЕС. Польские власти обвинили из-за этого Белоруссию в миграционном кризисе. Белорусская сторона, в свою очередь, заявила, что Польша насильно выставляет мигрантов на ее территорию.

Ранее политический аналитик Яков Кедми рассказал, что Евросоюз и США настолько привыкли перекладывать вину за все возможные проблемы на Россию, что и в случае с мигрантами решили поступить точно так же.

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