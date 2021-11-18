Мантуров сообщил о большом заказе ОАЭ на автомобили Aurus

Москва, 18 ноября. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере автомобильной промышленности.

Российские автомобили премиум-сегмента Aurus могут оказаться востребованными в странах Ближнего Востока, заявил министр после заседания межправкомиссии двух стран. Он уверен, что после запуска производства внедорожников спрос может возрасти еще сильнее.

«Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии — скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», — цитирует Мантурова агентство «Прайм».

Россия будет также сотрудничать с региональными игроками в военной сфере. Глава Минпромторга ранее говорил о намерении поставить ближневосточным государствам истребитель Checkmate и передовые военные вертолеты.