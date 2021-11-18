Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:55
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
12:38
Происшествия
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Все новости

Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере

Армия
Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 18 ноября. Испытания нового российского противоспутникового оружия, а также наращивание группировки войск ВС РФ «вблизи Украины» вызывают беспокойство США, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, проводимые Россией испытания нового оружия, а также активность российских военных на западной границе государства «не помогают безопасности». Ллойд заявил, что США призывают Россию к большей открытости по данному вопросу, передает RT.

«Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России», — сообщил Остин в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Россия успешно испытала новую систему противоракетной обороны А-235 «Нудоль. По словам военных экспертов, появление такого комплекса обнуляет все разработки специалистов США в сфере ракетного вооружения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере
россия сша пентагон
Комментировать