Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере

Вашингтон, 18 ноября. Испытания нового российского противоспутникового оружия, а также наращивание группировки войск ВС РФ «вблизи Украины» вызывают беспокойство США, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, проводимые Россией испытания нового оружия, а также активность российских военных на западной границе государства «не помогают безопасности». Ллойд заявил, что США призывают Россию к большей открытости по данному вопросу, передает RT.

«Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России», — сообщил Остин в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Россия успешно испытала новую систему противоракетной обороны А-235 «Нудоль. По словам военных экспертов, появление такого комплекса обнуляет все разработки специалистов США в сфере ракетного вооружения.