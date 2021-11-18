Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II

Лондон, 18 ноября. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз рассказал о хорошем состоянии здоровья 95-летней матери.

Монарх в последнее время не посещает публичные мероприятия по рекомендации врачей. Накануне Елизавета II впервые за долгое время провела личную аудиенцию. Она приняла в Виндзорском замке главу генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Ника Картера, который вскоре покинет свой пост.

«Спасибо, у нее все хорошо. Знаете, когда вам 95 лет, уже не так просто, как было. Достаточно тяжело даже в 73», — сказал принц Уэльский телеканалу Sky News.

Врачи советовали королеве взять паузу и отдохнуть. Елизавете II пришлось отменить ряд поездок, и она была очень обеспокоена этим. В конце октября монарх провела ночь в больнице. Ее визит в клинику не был связан с коронавирусом.